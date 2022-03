Fordisi: Tablas de engaño para el sector educación

Anuncios Google

El Ministerio de Educación presidido por Yelizte Santaella, presentó una propuesta relacionada a las nuevas tablas salariales de los docentes de educación básica del país, todo esto, luego del reciente anuncio del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro el 3 de marzo.

La información se conoció a través del canal de Telegram de pagos del MPPE, en la que detalla que este nuevo salario está dirigido tanto al personal activo como al jubilado.

A juicio de Gricelda Sánchez, presidente de la Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) se estaría violando nuevamente La Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadoras en su artículo 434, así como el artículo 89 de la constitución en la que se establece la progresividad de los derechos contractuales. “Pienso que esta propuesta de presentar un ajuste de tablas y a su vez bajar las primas indudablemente nos ponen en desventaja porque son derechos que han sido conquistados con muchos años de lucha sindical. Con esta decisión se condena nuestra profesión como docentes a que se sigan teniendo salarios de hambre, una clara idea es que la prima geográfica de ruralidad y difícil acceso de un 20% bajaría a un 10%, mientras que la prima de profesionalización académica sufrirá una mayor reducción en cuanto a los doctorados de un 35% bajaría a un 20%, y las maestrías de un 33% a un 18%», declaró.

Asimismo, Sánchez manifestó que le preocupa el presente y el futuro de los niños y jóvenes venezolanos que son los que serán los más afectados, sumado ahora a un mayor problema, ya que de no resolverse este conflicto de un salario digno para los docentes la migración de los profesionales en el sector educativo se incrementará.

“Este gobierno de facto pretende liquidar y hundir en la miseria el sistema educativo público. Nosotros categóricamente queremos rechazar esta política criminal que se implementa donde además se violan los derechos que están consagrados en la constitución y en todos los tratados internacionales que ha firmado Venezuela y que hoy se pulveriza nuestros derechos de vivir una vida digna», sostuvo.

Finalmente, la también Secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, advirtió que no están dispuestos aceptar estos salarios de pobreza y que hacen un llamado a todo el gremio educativo, docentes, obreros, personal administrativo padres y representantes a nivel nacional que con 82, 90 o 100 dólares no se resuelve el conflicto.“Hoy también queremos denunciar la situación por la que atraviesan los jubilados del Ministerio de Educación, conocemos casos de profesores que se jubilaron en los años 70 y que hoy este organismo les arrebata sus horas de trabajo y no les da respuesta alguna, queremos que cese la violación de los derechos humanos, que se atiendan los reclamos y que se pongan a derecho todos los actores que están discutiendo el contrato del primer pilar que debe funcionar en el país como lo es la educación. Seguiremos elevando nuestra voz de reclamo y no aceptaremos que se siga violando la progresividad y el derecho al trabajo consagrado en nuestra constitución”, finalizó.

