Personal de Policarirubana participa taller de oratoria

Oratoria el arte de hablar en público, con este corto pero significativo concepto inició su exposición el Licenciado Ángel Lanoy, el profesional encargado de impartir el taller de oratoria a la plana mayor de Policarirubana, quienes compartieron por tres horas los conceptos generales y de gran interés a la hora de tocarles ser expositores o presentarse ante sus superiores, autoridades políticas o comunidad en general.

Lanoy, habló sobre el miedo escénico que presenta el 75 por ciento de las personas quienes padecen el trastorno de la ansiedad, el miedo de hablar en público, lo que se traduce en el concepto de “glosofobia”. Añadió que es un proceso psicológico y biológico cuando no se conoce algo, se genera el temor, activándose la adrenalina la cual arrastra a más de 2600 sustancias que produce el cuerpo humano lo cual produce un caos hormonal.

En dicho taller el expositor y presidente de la escuela de oratoria capítulo Punto Fijo, explicó que el miedo escénico no se puede eliminar, pero se puede controlar, asimismo habló a los jefes policiales presentes sobre diversas técnicas al presentarse en un escenario tales como: no perder de vista al auditorio, no desviar la mirada del receptor, posición erguida del cuerpo, vocabulario sencillo fácil de entender, no usar el caletre, entre otras habilidades en la disertación de determinado tema, además de poner en práctica la estructura del discurso que se basa en la introducción, contenido y conclusión.

Por su parte los comisionados jefes José Lugo y Héctor Medina, director y sub director de Policarirubana exteriorizaron su satisfacción por lo impecable y didáctico del taller de oratoria, así como el desenvolvimiento del expositor el Licenciado Ángel Lanoy, quien explicó ejemplos prácticos, de igual manera realizó ejercicios con los presentes relacionados con el tema tratado. Añadieron que estos talleres también serán impartidos a todo el personal policial y administrativo de dicha institución policial.

Es de resaltar que en este taller participaron 20 funcionarios pertenecientes a la plana mayor, quienes avanzan a otro nivel con la continuación de su proceso de aprendizaje ante los retos que se presentan en el mundo de hoy y sobre todo en el policial, por supuesto siguiendo los lineamientos del alcalde Abel Petit, por instrucciones de los comisionados jefes José Lugo y Héctor Medina, director y sub director respectivamente de Policarirubana, con la acertada articulación de la coordinación de talento humano de dicha institución policial, las sub comisiones de educación y bienestar social de la gran Misión Guardianes de la Patria.

Prensa Policarirubana

Cactus24 (26-03-2022)