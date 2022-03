FIFA 2022 elimina a Diego Armando Maradona de sus modos de juego

Anuncios Google

En noviembre del 2021 la justicia dio lugar a una medida cautelar que presentó el abogado Matías Morla mediante su empresa, Sattvica, para evitar el uso de la imagen de Diego Maradona en la serie de videojuegos FIFA.

El acuerdo original fue firmado por el ex manager de Maradona, Stéfano Ceci, quien no pudo demostrar tener los derechos del astro del fútbol, y esta semana Electronic Arts dio lugar a la medida, anunciando que el jugador ya no estará disponible en “Packs, SBC [Squad Building Challenges] y FUT Draft”, informó el portal Filo News.

En esta línea, la empresa actualizó el juego con un nuevo mensaje que al iniciarlo por primera vez aparece en pantalla y dice:

“Debido a una disputa legal de terceros, debemos suspender a Diego Maradona de aparecer en FIFA Ultimate Tam Packs, Ultimate Draft y el equipo del Soccer Aid World XI. Por eso, los ítems del Ícono Diego Maradona ya no estarán disponibles en Packs, SBCs y FUT Draft, y su rango de precio ha sido modificado hasta nuevo aviso”.