Cabello propone crear oficina que monitoree los activos de los políticos venezolanos

Anuncios Google

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), propuso la creación de una oficina nacional encargada de evaluar los activos de los dirigentes políticos venezolanos.

Con esta propuesta, el político espera que se logren determinar los posibles ingresos ilícitos vinculados con dichos ciudadanos.

Blom

«Hemos propuesto que se cree una oficina nacional que permita la evaluación de los activos de cada quien. Aquí hay gente que tiene banco porque se han robado los reales de los ahorristas ¿Cómo es eso que los bancos están quebrados y los banqueros son millonarios? (…) si ahí cae algún funcionario de la revolución, pues que se le aplique la ley», manifestó.

Aseguró que el proyecto de ley constitucional será elevado ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), a fin de aplicar la vigilancia de estos ingresos, no solamente de los miembros de la oposición, sino también de políticos oficialistas.

Elecciones en Colombia

Por otro lado, dijo que el «único candidato en Colombia de nosotros es el pueblo colombiano», haciendo referencia a las elecciones presidenciales en el hermano país.

«Petro no es el candidato de nosotros, él se ha declarado enemigo del chavismo ¿Fraude para qué? El único candidato de nosotros es el pueblo que ha sido atacado, perseguido, asesinado, el que no tiene voz en ningún lado, ese es el candidato de nosotros», expresó Cabello refiriendo que la acusación de Álvaro Uribe sobre el fraude en Colombia involucrando a Venezuela no tiene sentido.

Asimismo, recordó que Uribe, quien es el que está haciendo la absurda denuncia, en su país no solo se ha dedicado a cometer fraudes, sino asesinatos de la mano del narcotráfico y del paramilitarismo durante años en Colombia. «Lo que no quiere reconocer que el Pueblo habló y está hablando», dijo.

En ese sentido, apuntó que el Gobierno que quede electo tendrá que rendir cuentas a «los colombianos y las colombianas, nosotros no tenemos candidatos en verdad (…) no es el panorama el mejor, pero llegará algún día en que a Colombia llegue un candidato que se acerque más a la Revolución Bolivariana desde el punto de vista ideológico, pero además de afectos».

Cactus24//22-03-2022