Ex Miss Venezuela Mundo 2015, Anyela Galante criticó a la organización: «no es el concurso, son los intereses»

El pasado 16 de marzo se realizó en Puerto Rico la 70 edición del concurso de belleza “Miss Mundo” 2021 donde 97 candidatas se disputaron el título de la corona universal.

Sin embargo, Venezuela no logró clasificar en el top 13, lo que generó muchas reacciones, entre las que destacan las de Anyela Galante, Miss Mundo Venezuela 2015, quien a través su cuenta oficial en la red social de la camarita expresó que Venezuela no le interesa a la Organización Miss Mundo: “Es lamentable que Venezuela no avanzara más en esta situación. ¡NO ME SORPRENDE LA VERDAD!” dijo.

“Ojalá algún día entiendan que no es la candidata que envíen al Miss World, es el concurso, es la dueña, son los intereses económicos-sociales. NO les interesa Venezuela. Solo le damos plus a ese concurso de bajo presupuesto”, escribió.

“En mi caso decidieron que solo clasificarían 20, cuando siempre clasifican 40 o 30 candidatas ¡Qué cosas!… Han pasado siete años desde mi participación. No logré clasificar a pesar de siempre estar presente en TODO”, concluyó Galante.

