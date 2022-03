En medio de polémicas: Polonia gana la corona de Miss Mundo 2021

Anuncios Google

La representante de Polonia, Karolina Bielawska, ha ganado la corona de Miss Mundo 2021, en una gala celebrada en Puerto Rico, en la que no triunfó ninguna candidata latina y que estuvo rodeada de cierta controversia.

La primera finalista fue Shree Saini, la candidata de Estados Unidos, y la segunda, Olivia Yace, de Costa de Marfil, una de las favoritas de la 70 edición del certamen de belleza.

Blom

«Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada», dijo Bielawska entre lágrimas, al ser coronada por la jamaicana Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la cancelación del certamen en 2020 a causa de la pandemia.

EMPATÍA Y COMPASIÓN

Bielawska, que tiene 23 años, estudia una maestría en administración y disfruta haciendo trabajo voluntario, apostó por ser «más auténticos» y «enriquecer la vida» de otras personas.

Durante la gala, que tuvo lugar en el Coca Cola Music Hall de San Juan, reinó la polémica por problemas legales entre los organizadores y por la no elección ni para el Top 12 de algunas latinas como la representante de Venezuela, Alejandra Conde.

La venezolana no entró en el top 12 del concurso que se realiza en el Coca Cola Music Hall en San Juan, Puerto Rico. La venezolana era una de las favoritas para llevarse la corona.

Entre el público, predominaron las delegaciones de países latinoamericanos como Venezuela y México, que no pararon de ondear las banderas nacionales y de gritar los nombres de sus países.

“Que gane una latina”, “Venezuela, tierra de reinas” y “yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, fueron algunos de los lemas que muchos en la sala corearon con fuerza.

Y mi último twit sobre esta mamarrachada de Miss mundo, es para Alejandra Conde. Mi amor, lo hiciste de maravilla, te luciste y te comiste la pista. Lo diste todo. Gracias, reina!

PD: Morley, mamalo. pic.twitter.com/7caMo7rS1b — Guachafita. 🇻🇪 (@SeleSelgi) March 17, 2022

La gala final se celebró, además, después de varias controversias legales, ya que la empresa Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) demandó por presunto fraude a la Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle.

Llegó el día. Hoy Alejandra conde gritará Venezuela, en el Miss Mundo. 🇻🇪 pic.twitter.com/PhWMjLgdNw — Juana la avanzadora🏳️‍🌈 (@arturolira69) March 16, 2022

Cactus24//17-03-2022