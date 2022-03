Medallista olímpica Stefany Hernández denunció agresión en un restaurante

Anuncios Google

La medallista olímpica venezolana, Stefany Hernández denunció este sábado que fue agredida físicamente por efectivos de seguridad del local Anonimo-Narciso, ubicado en la Calle París con calle Macuchíes, en Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.

«Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos. El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó», estas fueron algunas de las palabras escritas en la publicación de la deportista»

Muy grave la denuncia que hace a través de su Instagram Stefany Hernández @hernandez469, agredida junto a un grupo de amigos en un local por la seguridad y los propietarios. Tiene que llegar el día en que la homofobia sea penada legal y moralmente https://t.co/IEGkH77VzT — Eumar Esaá (@eumaresaa) March 13, 2022

La joven especialista en ciclismo BMX escribió :

«Esto que ven es mas mi alma que mi cuerpo, no es covid, es como me dejó la seguridad del local Anonimo-Narciso, @anonimo.restaurante y @narcisobarclub quienes nos expulsaron del local a mi y a un grupo de amigos porque no le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos.

Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento.

Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos. El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me estan atendiendo y confío que Todo va a pasar; lo que mas me duele es que sigamos siendo mujeres agredidas y objeto de todo tipo de violencias, por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de SER.

Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, Yo Soy Leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantandonos.

Ojalá no vayan, pero si van a Anonimo-Narciso asegúrense de «parecer» heterosexuales o los expulsarán y golpearán hasta que sientan miedo de ser ustedes mismos. 💔

