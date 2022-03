Esposa de Justin Bieber fue hospitalizada por un coágulo sanguíneo en el cerebro

Anuncios Google

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, Hailey Baldwin le contó a sus seguidores que a comienzos de esta semana tuvo que ser hospitalizada por un coágulo sanguíneo en el cerebro. La esposa de Justin Bieber llevó tranquilidad a todos al asegurar que ya se encuentra en su casa, y que a pesar del susto, está fuera de peligro.

“El jueves por la mañana estaba sentada desayunando con mi marido cuando empecé a tener síntomas parecidos a los de un derrame cerebral, razón por la cual me llevaron al hospital”, comienza el relato. “Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en el cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó por sí solo y me recuperé por completo en pocas horas”, continua.

Blom

“Aunque definitivamente fue uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me siento bien ¡Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han contactado para desearme buenos deseos y expresarme su preocupación. Y gracias por todo el apoyo y el amor”, culmina el mensaje difundido a través de sus historias de Instagram.

Cactus24//13-03-2022