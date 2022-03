Viral: Chamos van al liceo en carreta tirada por burro en el Zulia

Anuncios Google

El periodista Lenin Danieri publicó en su Instagram un video que se hizo viral en cuestiones de minutos en donde se visualiza que un grupo de estudiantes de bachillerato se trasladan a su liceo en carreta tirada por burro.

Blom

Este suceso ocurrió en el estado Zulia, el Danieri explicó que «Aunque la movilidad vehicular en la región es mayor en relación a los meses pasados, es más que evidente que no todos tienen la disponibilidad de usarlo, por eso se van en lo que pueden», así lo hizo saber en Instagram.

HACE SOLO MINUTOS



El transporte alternativo toma auge en el #Zulia. Aunque la movilidad vehicular es mayor a la de meses atrás, también es cierto que no todos la tienen disponible y se mueven, tal como esos estudiantes, en lo que consiguen.#Venezuela #Maracaibo pic.twitter.com/AMZLvdAtpW — Lenin Danieri D (@LDanieri) March 9, 2022

Y agregó «Cuando se quiere, no hay excusas. Ver a esos chamos usar la carreta y «agarrar la cola» para llegar a su liceo, me confirma que la determinación nuestra no tiene límites, los voy a buscar, ojalá los logre ubicar, me encantaría felicitarlos», recalcó el periodista.

Cactus24 (11-03-2022)