Un estudio demuestra que las mascarillas en clases son ineficaces

Los estudiantes de primaria que llevan mascarilla en clase no tienen menos riesgo de contraer la covid que los de educación infantil que van sin mascarilla, según un estudio que ha analizado datos de unos 600.000 niños de Catalunya, España en el primer trimestre de este curso.

Los autores del estudio concluyen que el uso de mascarillas en las aulas de primaria “no es una medida efectiva” y defienden que se retire de manera gradual, empezando por los niños de menor edad.

“Nuestros datos no cuestionan la eficacia de las mascarillas para prevenir contagios, pero muestran que su eficacia depende del contexto. Hay muchas situaciones en que son recomendables. Pero en las condiciones en que se utilizan en las escuelas, durante muchas horas seguidas, no siempre bien puestas y no siempre de buena calidad, no son una medida útil”, declara Clara Prats, investigadora del grupo de biología computacional Biocomsc y coordinadora del estudio.

La Comunidad de Madrid propondrá hoy al ministerio de Sanidad y al resto de comunidades que las mascarillas dejen de ser obligatorias en las aulas y en todos los interiores con las excepciones de hospitales, residencias y transporte público, según anunció ayer su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Pedro Sánchez ya adelantó el domingo que las mascarillas en interiores dejarán de ser obligatorias “muy pronto”.

La obligatoriedad de las mascarillas en las aulas de primaria se impuso en España y otros países desde los primeros meses de la pandemia pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) solo la han recomendado para mayores de 12 años. “Hasta la fecha, la efectividad de esta medida no se ha demostrado”, escriben los autores del estudio en un artículo publicado el 7 de marzo en la web SSRN como preprint -lo que significa que el trabajo aún no ha sido revisado por la comunidad científica-.

Para evaluar la efectividad de las mascarillas en las aulas, los investigadores han comparado lo que ocurre en clases donde el uso de mascarillas es obligatorio y en clases donde no lo es. “Si las mascarillas son efectivas, esperábamos ver una diferencia entre los niños de 6 años de 1º de primaria y los de 5 años de P-5”, explica Clara Prats. “Pero no hemos visto ninguna diferencia significativa”, insistieron los especialistas.

Cactus24 (10-03-2022)