Cameron Diaz ‘nunca se lava la cara’

Cameron Diaz dijo que es una gran fanática de tener una rutina de belleza mínima, pero aparentemente, la suya no incluye limpieza, al menos para la cara. A pesar de admitir que posee una gran cantidad de productos de belleza caros, la actriz compartió que aborda su rutina de belleza como una «bestia».

«No me importa», le dijo a Michelle Visage en el podcast «Rule Breakers». «Literalmente, lo último en lo que pienso a diario… como quizás no durante el día, es en mi aspecto». «Literalmente no hago nada. Nunca me lavo la cara», admitió más tarde. Sin embargo, usa algunos productos de belleza cuando se acuerda de hacerlo. «Dos veces al mes, si tengo suerte, diré ‘Oh, será mejor que me ponga esto. Una vez funciona, ¿verdad?’ Como, ¿eso es todo lo que tengo que hacer? Simplemente no estoy en ese lugar en este momento donde pongo energía», bromeó.

Díaz no ha protagonizado una película desde annie en 2014. Pero anteriormente insistió en que no se arrepiente de haber dejado su carrera como actriz.

Ella dijo en una entrevista de 2019 con De moda: «Yo empecé cuando tenía 22 años, entonces hace 25 años, eso es mucho tiempo.

«La forma en que lo veo es que he dado más de la mitad de mi vida al público.

«Siento que está bien que me tome un tiempo ahora para reorganizarme y elegir cómo quiero venir [back] al mundo, si así lo decido. No echo de menos actuar».

