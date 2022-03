Benzema anula a Mbappé con un ‘hat trick’ histórico y mete al Real Madrid en cuartos

Anuncios Google

Todos los focos apuntaban a Kylian Mbappé, pero la noche fue de otro francés. Karim Benzema se vistió de héroe en el Santiago Bernabéu y con un triplete en apenas un cuarto de hora metió al Real Madrid en cuartos de la Champions League al ganar 3-1 al PSG en la vuelta de octavos.

Blom

Tras la derrota 1-0 en París (también con gol de Mbappé) y el 0-1 al descanso, el Madrid necesitaba dos goles para ir a la prórroga y tres para clasificarse. Pero hoy, aunque no muchos le citaban como protagonista en la previa, la noche iba a ser de Benzema y a la vuelta de vestuarios hizo suyo todo el partido. Lo había intentado en la primera parte, sin suerte ante Donnarumma, pero en el 60′ las tornas se cambiaron. El meta parisino falló ante la presión del francés, se vio agobiado y soltó la pelota como pudo, un regalo a Vinicius que, a su vez, se lo pasó a Benzema para lograr el 1-1.

No era suficiente. Con todo al ataque, el 2-1 llegó en el 75′ tras una gran acción entre Modric y la estrella de la noche, que estuvo certero cruzando el balón ante el guardameta del PSG. La prórroga ya estaba ahí, pero tampoco era suficiente. No esta noche.

Sobre todo, porque por entonces, el equipo de los Mbappé, Neymar, Messi… (y Ramos, hoy ausente) ya no existía. El Real Madrid, que sabe cuando hincar el diente, entendió que era el momento para buscar el 3-1. La tormenta no cesó y no se abandonó el área parisina hasta que, dos minutos después, en el 77′ llegó el gran premio. La presión de Vinicius, la precisión de Benzema… y la locura total.

El Madrid ya estaba en cuartos y los últimos minutos fueron un suplicio para el club-estado parisino, incapaz de reaccionar y abocado a un nuevo fracaso pese a su multimillonario proyecto. Pudo caer el 4-1, incluso, pero a esas alturas ya daba igual. La historia estaba escrita, también en francés, pero con otro nombre al previsto: Karim Benzema.

CACTUS24 09-03-22