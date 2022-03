Pensionadas protestan en Caracas por un ingreso justo

Anuncios Google

Jubiladas y pensionadas protestaron este martes para exigir a Maduro una pensión que le alcance para alimentarse.

Esta mañana, un grupo de jubilados decidió salir a protestar en la Plaza de Parque Carabobo, para exigir una pensión que les alcance para «comer», ya que el aumento que ordenó el Ejecutivo la semana pasada que son -unos 40 dólares- no cubre ni 10% del costo de la canasta básica familiar.

«Como gracias a ayuditas que recibo de alguna sobrina, que me sirve para algunos vegetales, pero no como ni carne, ni pollo, ni huevo», dijo a Efecto Cocuyo, María Nieves, pensionada de 93 años. «Y estos zapatos son prestados, me dicen zapato prestado».

«Nosotras, las mujeres jubiladas de todos los sectores, hemos venidos para denunciar las deficiencias de una política de gobierno que, en vez de proteger a la mujer, más bien ha venido deteriorando sus condiciones de vida», dijo Judith León, presidente de la Federación del Colegio de Bioanalistas de Venezuela.

Nuevo aumento solo cubre 8% de la canasta.

El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó este lunes que el costo de la canasta básica alimentaria correspondiente a febrero se ubicó en 353 dólares -1.633,11 bolívares-.

«Denotando un aumento de 29% con respecto a febrero de 2021. Con este resultado, el nuevo salario mínimo decretado apenas cubre 8% del costo».

Cactus24//08-03-2022