Modric: Me gustaría jugar con Mbappé

Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, no ocultó su deseo de jugar la próxima temporada con el francés Kylian Mbappé, no tiene dudas de que jugará con el PSG la vuelta de los octavos de final de la ‘Champions’, en la que pidió a la afición madridista que no apoye a un jugador rival.

«Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo pero vamos a ver que pasa en el futuro, ahora es jugador del París», aseguró en rueda de prensa.

«Es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque otros equipos se enfadan y pueden interpretarlo mal, pero estoy seguro de que no existe un jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo», añadió.

Tras el golpe recibido por Mbappé en el entrenamiento del lunes, Modric reconoció que en el vestuario del Real Madrid no se ha hablado sobre la presencia del francés. «Siendo honesto ni hemos hablado de esto, estamos enfocados en nosotros. No queremos que nadie se lesione, espero que Kylian esté bien y que juegue. Si juega es porque está al cien por cien porque estos partidos si no estas al máximo, no juegas», apuntó.

Por último, Modric pidió que los gestos de cariño de la afición del Real Madrid hacia Mbappé no se produzcan durante el partido: «No sé lo que el público va a hacer, seguro que nos va a apoyar a nosotros, da igual quien esté al otro lado. Apoyará a muerte a nuestros jugadores y no a los rivales. Es lo único normal».

Cactus24 08-03-22