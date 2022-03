Christian Nodal canceló su concierto en Venezuela

Anuncios Google

El cantante mexicano Christian Nodal quien visitaría por primera vez el país como parte de su gira Forajido Tour, quedó cancelado, esto lo notificó JG Music, el sello discográfico del cantante.

Esta noticia generó decepción entre sus fanáticos venezolanos, pues muchos esperaban con ansias poder verlo en vivo frente al escenario.

Esta noticia fue anunciada por la empresa encargada de la organización del evento, sin embargo, no brindaron detalles sobre las razones que los llevaron a cancelar el concierto tan repentinamente. Ante esto, surgieron rumores que el concierto no se realizará el próximo 9 de abril por razones de boletería, sin embargo esto no ha sido confirmado hasta el momento.

El espectáculo tendría lugar en la Terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), mismo lugar donde se presentó el también mexicano Alejandro Férnandez.

Cactus24//08-03-2022