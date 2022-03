Video| Dos médicos se casan en un hospital de Kiev en plena guerra con Rusia

Anuncios Google

Su boda se llevó a cabo en un salón común y solo estuvieron acompañados por unas pocas personas. En lugar de un vestido de novia y un traje, había batas médicas de uniforme. En lugar de velo, una flor en el cabello de la novia. Lo más importante es el amor verdadero.

Un video de esta inusual boda fue publicado en Twitter por Nexta.

❗️In #Kyiv, doctors decided to get married right in the hospital pic.twitter.com/IfUD928PrI