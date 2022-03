Asesinó a su prima, abandona el cadáver y se hace pasar por ella con mensajes de texto

Anuncios Google

Khalid Barrow, de 21 años, está acusado de asesinato y ocultación de un cadáver humano por la desaparición y muerte de Nisaa Walcott, de 35 años, que había estado desaparecida durante días antes de que un hombre que revende objetos personales desechados encontrara su cuerpo.

En la tarde del viernes 25 de febrero de 2022, un chatarrero local vio una pierna humana en un contenedor al otro lado de la calle de una instalación de almacenamiento. El hombre dijo que el contenedor en sí parecía estar fuera de lugar y no estar afiliado a esa instalación en el vecindario Highbridge del Bronx, según la policía de Nueva York.

The body of Nisaa Walcott, 35, of East Harlem, was found Friday across from a self-storage facility in Highbridge — an area known as a place where people dump “unwanted items,” a police source said.😭 "Who could do such a thing!" pic.twitter.com/ZBuC3I7lO0

— Sumner (@diamondlass99) February 27, 2022