Dueños de equipos de MLB amenazan con cancelar temporada de béisbol

Anuncios Google

Una nueva reunión se dio este miércoles entre el sindicato de peloteros y los dueños de equipos de las Grandes Ligas sin llegar a un acuerdo en especial. En esta nueva cita (La tercera de manera consecutiva), sólo apareció una nueva propuesta por parte de los patronos de MLB de elevar a 10 mil dólares por año el salario mínimo, iniciando este 2022 con una base de 640.000, reseñaron medios deportivos.

Blom

Los lados hasta los momentos se mantienen muy separados, ya que los jugadores quieren un mínimo de 30.000 por año iniciando con 775.000 esta zafra.

Según Evan Drellich, portavoz de MLB: “Si no se llega a un acuerdo antes del 28 de febrero, los juegos de la temporada regular se cancelarán. Una fecha límite es una fecha límite. El pago de los jugadores no se recuperaría, ni esos juegos se reprogramarían. Los juegos perdidos son juegos perdidos. No se pagará salario por esos juegos”, acotó.

En estos tres días de reuniones en el Estadio Roger Dean (Casa de entrenamientos de primavera de los Marlins y los Cardenales en Florida), ambas partes han entregado propuestas, pero ninguna ha dejado buenos resultados. Se espera que, para este jueves en una nueva reunión, la parte sindical haga entrega de una contraoferta de lo planteado por los dueños y continuar con el debate para llegar a un acuerdo definitivo./Meridiano.net.

CACTUS24 24-02-22