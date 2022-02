Biden condena el «injustificado» ataque de Rusia a Ucrania

Anuncios Google

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha calificado de «ataque no provocado e injustificado contra Ucrania» la operación militar especial» de Rusia para defender Donbass anunciada este jueves por su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano», declaró Biden a través de un comunicado. «Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia».

El inquilino de la Casa Blanca prometió dirigirse a su nación este jueves para anunciar «consecuencias adicionales» que Estados Unidos y sus aliados planean imponer a Rusia por «este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales».

«También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza», afirmó Biden.

«Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania»

El presidente ruso anunció este jueves (hora local) que ha decidido realizar «una operación militar especial» para defender Donbass, detallando que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

«Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia», agregó.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe «con firmeza y de inmediato» y señaló que «las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia». Asimismo, subrayó que «Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano» y que a las autoridades del país «no se les ha dejado otra opción» para proteger el pueblo ruso.

En paralelo, el jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. «Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza», enfatizó.

