Empleados de guardería dejaron encerrada y a oscuras a una niña de 2 años

Una mujer llamó al 911 después de encontrar a su hija de 2 años llorando dentro de una guardería oscura y vacía en el sur de Florida.

Stephanie Martinez encontró el centro de cuidado infantil KinderCare en Plantation al sur de Florida, Estados Unidos, cerrado cuando llegó el martes por la tarde para recoger a su hija.

Los medios de comunicación informan que llamó a la tía de la niña para ver si tenía a la menor. Fue entonces cuando vio a la niña mirando por la ventana.

Los equipos de rescate de la policía y los bomberos forzaron las puertas y la dejaron salir.

Las últimas personas en salir del edificio, después de revisar el lugar y la asistencia a la guardería, habrían sido la subdirectora del plantel y una maestra.

“A mí, en realidad, como mamá de dos niños pequeños, me parece terrible, yo creo que esas cosas no deberían pasar, es una niña de dos años y no tiene conocimiento, no debe estar sola y creo que es una negligencia”, dijo una madre de familia.

Luego de lo ocurrido, la pequeña Anastasia no ha querido dormir sola y ahora le teme a la oscuridad, pues pasó 31 minutos a oscuras y encerrada en la guardería.

Por su parte, el jardín infantil se pronunció sobre el hecho en un comunicado.

“El personal involucrado ha sido puesto en licencia administrativa, mientras investigamos a fondo la situación. Tomaremos medidas inmediatas para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir”, indicaron.

La compañía dice en un comunicado que se toma en serio todas las cuestiones de seguridad.

No estaba claro cómo la niña quedó encerrada adentro.

Cactus24//19-02-2022