Profesora agrede brutalmente a estudiante y a su madre en Colombia

Anuncios Google

Presuntamente un ataque de celos sería la causa para que una docente identificada como Heidis Mirella Pertuz Herrera, agrediera a una estudiante de 15 años en el corregimiento de Flores de María, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel Magdalena, Colombia.

Blom

Sucedió que Pertuz cegada por la ira le reclamó a la joven la supuesta relación sentimental que mantenía con el que fuera su pareja. En medio del altercado la mujer golpeó a la adolescente y le haló el cabello, ocasionándole heridas en el cuello, rostro y cabeza.

La adolescente golpeada se dirigió hasta la casa de su madre para contarle lo sucedido, por lo que la afligida madre se dirigió hasta la casa de la docente para exigirle una explicación por la agresión contra su hija.

En repuesta a ello, la docente invitó a entrar a su casa a la mujer y una vez adentro de la vivienda, Pertuz y su hijo se ensañaron con la madre de la joven, produciéndoles heridas graves en su cuerpo.

Según declaraciones de la afectada al Diario Magdalena, “esta profesora se ensañó con la niña debido a que la cela con su expareja sentimental, el cual una vez la vio en la calle con una de sus compañeritas y la hija de esta la agredió verbal y físicamente ocasionándole lesiones en el cuerpo y las extremidades inferiores. Eso me hizo cegar y partí en busca de la profesora, invitándola a que saliera para que me entendiera con ella y no con la niña el cual no era la persona indicada para enfrentarla».

“Momentos seguidos a la discusión el hijo de la profesora me agarró y ella aprovechó tomando un objeto de picar hielo con el que me agredió en la frente, causándome una grave herida que me tiene con varios días de incapacidad”, dijo la víctima.

Se conoció que la mujer ya denunció el incidente ante la fiscalía, por lo que espera que este organismo proceda para evitar que el hecho quede impune.

Cactus24: 14-02-2022

Lady Arcila Roberti