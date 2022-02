¿Tu sabías que existe un Día Mundial del Soltero y del Amante? el 13 de Febrero es la fecha

Anuncios Google

El 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, la excusa perfecta para adelantarse al Día de los Enamorados y pasar un buen momento a pesar de “no tener un Valentín”. ¿No tienes con quién celebrar el 14 de febrero? No hay problema, un día antes es el Día del Soltero.

Se celebra el Día del Soltero en contraposición a San Valentín que se festeja al día siguiente.

Aunque el Día Mundial del Soltero no es tan popular como el Día de los Enamorados, se celebra sobre todo a través de las redes sociales.

Mientras te enumeramos las ventajas de ser solteros:

Ser soltero es la razón perfecta para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quién quieras. No hay que dar explicaciones, no hay culpas, cualquier cosa que te digan… “soy soltero!”. Tampoco se te ocurra reclamar a ti mismo porque… “ eres soltero!”

2. ¡Tu desorden, tu orden! Si vives solo, no tienes necesidad de ordenar todo, todo el tiempo. y escuchar las diversas cantaletas de vivir en pareja como: baja la cadena del baño, báñate que acabas de llegar de la calle, no comas con la boca abierta, no traigas la comida al cuarto y no cerraste la puerta.

3. La cama para ti solo. Nadie te roba la cobija cuando hace frío , o nadie se te pega a darte calor cuando hace calor…(ojo, que nadie te abraza un domingo a la tarde.)

4. Comienzas y paras de ver una serie o una película cuando quieras. ¿Qué es eso de armar un equipo para ver una serie y tener que estar esperando que la otra persona tenga un rato para poder ver ese último capítulo de Games Of Thrones? El problema es que para las películas, no podrás aprovechar el 2×1 del cine.

5. 14 de Febrero, no se gasta nada en tu pareja, es un día más en el calendario…pero, ¿podrían dejar de besarse tanto?

6. No hay suegros. ¿hace falta explicaciones?

7. No hace falta sumarse a actividades que no quieres hacer. No tendrás que cargar una cartera mientras ella se prueba los zapatos, no te sentaras una hora y media en frente de la tele mientras él mira a su equipo favorito, haces lo que quieres y punto.

8. Hay una razón, relacionada con cierta libertad. Pero es escatológica, así que mejor no la digo. No quiero quedar mal…

9. Toda la plata que te ahorras en regalos, cenas, viajes…la puedes en un plazo fijo. O mejor…¡la puedes gastar en ti solito(a)

10. La más importante: ¡no tienes que compartir el postre, más para ti!.

También es el Día del Amante

Además, un día como hoy el 71% de los hombres celebra con su “otra” pareja un día antes de San Valentín. Esta cifra se dio a conocer a partir de encuesta de la red social de parejas Ashley Madison, cuyo eslogan es «Life is short. Have an affair» (La vida es corta. Ten una aventura).

El día previo al clásico San Valentín, muchos deciden salir con sus amantes. De acuerdo a la misma encuesta, el 42% de los hombres aseguró que reservará un hotel y el 35% que irá a un bar antes de llegar a festejar con la pareja establecida.

En algunos países como EEUU, Inglaterra o Canadá, se celebra esta fecha como un auténtico antisanvalentín, y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo.

En China celebran el Día del Soltero el 11 de noviembre (11 del 11) por el hecho de que el número 1 representa a una sola persona.

