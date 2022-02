Farruko no canta «Pepas» en show y predica la palabra de Dios (+Video)

Anuncios Google

No más “pepas”. Dios hizo su obra en Farruko. En medio de un concierto, el reguetonero puertorriqueño hizo pública su conversión al evangelio y pidió perdón por el contenido de sus canciones. Durante un rato, el escenario lo convirtió en un púlpito para predicar.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó el artista urbano a los asistentes del concierto en el FTX Arena de Miami, a quienes le enfatizó “que no importa lo que pase un tu vida, Dios te ama”, reportó el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

Durante la confesión a los asistentes, el artista urbano aseguró haber tenido un encuentro “con Papa Dios”.

“Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, expresó Farruko luego de enumerar diversas situaciones en su vida y su afán por el éxito y la fama, reseñó el periódico Primera Hora de Puerto Rico.

Luego agregó: “Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (…) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

En el concierto del viernes sonó su popular canción “Pepas” (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

El artista también hizo comentarios como que “todos somos pecadores, lo dice la Biblia” o que “Dios es bueno”, al tiempo que confirmó su conversión religiosa.

Según comentarios en redes sociales, algunos de los asistentes al concierto se fueron durante esta predicación, mientras que otros expresaron en esta jornada sus críticas.

“Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250$ para ir a misa del pastor Farruko”, escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter.

Otro internauta comentó al respecto: “Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”.

También en Instagram el cantante recibió criticas y respondió a un comentario de uno de sus fans.

