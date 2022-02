Sindicato de Cantv convoca a trabajadores a protestar el 15F

Anuncios Google

El secretario general del Sindicato de los trabajadores de Cantv en Caracas, Johan Chávez, instó a los trabajadores de la estatal telefónica unirse a una protesta para «defender los intereses» de cada una de las familias de los afectados el martes 15 de febrero.

Blom

A través de un video colgado en las redes sociales por el dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, el líder del sindicato de la Cantv manifestó la necesidad de que los trabajadores se mantengan autónomos y sigan la línea de sus intereses con el fin de exigir mejores reivindicaciones salariales.

«Que no sea ningún partido político el que movilice tus intereses. Que no pretenda ningún grupo partidista a acabar con lo que es el movimiento sindical. La lucha de clases no es precisamente un discurso. Nosotros, como trabajadores organizados, no estamos dispuestos a seguir líneas totalmente distantes a lo que son los intereses del trabajador», exclamó Chávez.

A finales de noviembre de 2021, los trabajadores de la estatal telefónica exigieron al presidente de la compañía Jesús Aldana, el incremento de los salarios y las jubilaciones a la par en la que se han incrementado las tarifas de los servicios.

Esta exigencia la recogieron entonces los dirigentes sindicales Ygor Lira y Evencio Chacón, ambos forman parte de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetratel).

Explicaron en esa oportunidad que la convención colectiva de Cantv venció hace tres años y desde entonces las negociaciones de una nueva convención han sido, a su juicio, deliberadamente retardadas por el Ministerio del Trabajo.

“Son tres años de un retardo injustificado, tres años de desmejoras y desigualdades en todos los beneficios, especialmente en la atención médica para los trabajadores”, tanto activos como jubilados.

Cactus24 (10-02-2022)