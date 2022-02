El presidente de México aclara que nunca pensó en romper lazos con España

Anuncios Google

El presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que nunca buscó romper relaciones con España al hablar de una «pausa» en los lazos, sino que sus expresiones fueron en realidad una «protesta respetuosa» contra abusos sufridos por su país.

López Obrador sorprendió el miércoles al plantear la necesidad de una «pausa» en las relaciones con España tras denunciar supuestos actos de corrupción en los que habrían incurrido firmas españolas para obtener contratos en México.

«Es una pausa. Dicen: ‘eso no existe en el lenguaje de la política exterior’. ¡Pero cómo se entendió, rebien! Y si no, lo estoy explicando: no es ruptura de relaciones, no es con pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México», aseguró López Obrador en su conferencia matutina.

Desde Lyon, Francia, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, se declaró sorprendido por los comentarios del presidente mexicano y cuestionó el alcance de esas expresiones.

«Lo que dije ayer es ‘vamos a tener una pausa’, no hable de ruptura, dije ‘vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente’ (…). No es xenofobia, es que tenemos que respetarnos», insistió.

López Obrador ha abordando por iniciativa propia en sus conferencias el tema de la relación con España, la cual, advirtió el miércoles, «ahora no es buena».

Enseguida arremetió una vez más contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico, respectivamente.

Señaló que hubo un «contubernio» en negocios, una «promiscuidad económica y política» entre los anteriores gobiernos de México y el de España.

Tras la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones entre amos países se han tensado por estas críticas a empresas y el reclamo a España de una disculpa oficial por la violencia durante la conquista colonial, lo que Madrid ha ignorado.

España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020.

Cactus24 10-02-22