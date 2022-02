Espectacular imagen de la Vía Láctea captada por un cosmonauta de la Estación Espacial Internacional

Вот так выглядит Млечный Путь с борта Международной космической станции 🌌 А вы любите смотреть на звезды в ночном небе?

Here’s how the Milky Way is looking from the International @Space_Station 🌌 How about you, do you like watching the stars? pic.twitter.com/yLpHmRb0Qz