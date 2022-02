Zulianos entre las víctimas fatales del accidente en Ipiales

Anuncios Google

El destino final era Chile, pero un accidente vial en el kilómetro 52 de la vía que conduce de Pasto a Ipiales, frontera de Colombia con Ecuador truncó el camino.

Los muertos ascendieron a seis, entre ellos dos niños; y a 18 los heridos. Todos de nacionalidad venezolana y al menos docena procedente del estado Zulia.

La línea de autobuses se comprometió a trasladar los cadáveres hasta Maicao y sus deudos deben organizar y cancelar el resto del recorrido hasta el camposanto.

Entre las víctimas estaba Sieidy Chiquinquirá Prieto Ocando, de 38 años, residente del municipio San Francisco del estado Zulia. Ella quedó atrapada dentro del autobús al igual que otros tres compatriotas, mientras que otros dos fallecieron en centros asistenciales.

De las otras cinco víctimas no se ha confirmado la identidad. Para el Hospital Departamental trasladaron a José Hernández, Talía Janneth Briones Velez, Adriani Montiel, Andrews Jesús Pino, Leidys Villa, Nelson Hernández. Mientras que al centro de salud Tangua ingresaron Mía Valentina Montiel, Matías Miguel Montiel Yerly Montiel y Anderson Pino.

Al Hospital Civil Ipiales ingresó Dren Pino y a Fabián Chacín lo remitieron al Hospital Infantil de la localidad.

Segundo intento

A Sieidy la describieron como una mujer luchadora, entregada a sus dos hijos y responsable de la manutención de sus padres, sus dos hijos y un nieto. Hace algunos años migró a Aruba, reunió un capital y regresó hasta San Francisco para emprender un negocio.

Hace tres años mataron a su esposo y tuvo que asumir la rienda de todo. “El negocio fue perdiendo capital y antes de quedarse sin nada, reunió lo que tenía y junto a cuatro vecinos emprendió su viaje a Chile”, contó una amiga de la familia.

Tras la noticia de su deceso, los vecinos recaudaron dinero para ayudar a su papá a trasladarse hasta la frontera con Ecuador para retirar el cadáver. “Es una noticia que uno no se espera. Salimos a buscar futuro, una mejor vida, no a buscar la muerte. Todo por no poder vivir en nuestro país”.