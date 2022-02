Este 4 de febrero Radio Trujillo 1280 am cumple 82 años de fundada

Anuncios Google

Este viernes 4 de febrero, se cumple el 82 aniversario de la estación radial “Radio Trujillo 1280 A.M.” ubicada en la capital de Trujillo fundada por Pedro J. Torres Cegarra y Margarita de Jesús de Torres, en el año de 1940, y fue dirigida por los periodistas Guillermo y Pedro José Torres De Jesús.

Blom

Esta es la estación radiofónica más antigua del estado Trujillo, la también llamada “La Emisora del Pueblo” ofrecerá una jornada en celebración de su aniversario, acá parte del boletín de prensa de la emisora:

A las 4 de la tarde de este jueves, será radiodifundida, la tradicional serenata que todos los años regala la Fundación José Antonio Carreño, dirigida por el Doctor Carlos Carreño. Donde un muy importante grupo de artistas trujillanos, participarán de manera virtual (sin público) de esta ofrenda musical.

Desde las 6 y 30 am, de este 4 de febrero, se transmitirá el habitual espacio “CAFË, NOTICIAS y LA ENTREVISTA”, que conduce el periodista Guillermo Torres, a las 7,30 am., se difundirá un ESPECIAL DEL “INFORMATIVO MUSICAL 1280”, prestigioso programa que conduce Silfredo Suárez, a las 8:00 am, se cumplirá una Ofrenda Floral a los Fundadores, en el Cementerio “Buen Pastor” de Trujillo y Cementerio Jardín de Carvajal, a partir de las 9 de la mañana de ese día, arrancará el especial Programa “82 AÑOS DE GRANDES ÉXITOS”, producción y conducción del destacado Periodista Orlando Castellanos, junto al musicalizador estrella, Don Numa Barroeta, espacio que nos hará recordar la música éxito en esa largo trecho, hasta la 2 de la tarde., además, durante todo el día se dará lectura a las numerosas felicitaciones que se reciben de todo el país y del exterior.

Como es habitual en la programación aniversario de la popular emisora, a las 5,oo pm., se realizará una Misa de Acción de Gracias, que será presidida por Monseñor José de la Trinidad Fernández, Obispo de la Diócesis de Trujillo, solemne eucaristía que se oficiará desde los Estudios centrales, transmitida de manera virtual, sin asistencia de público.

A las 6 de la tarde, arrancará, una gran Fiesta virtual, que animarán los destacados locutores; Juvenal Rosario, Marcial Morón, Silfredo Suárez, Sonia Araujo, Freddy Godoy Bolívar, Enmanuel Rosario, y José Gregorio Daboín, entre otros y han sido invitados a esta gran gran fiesta virtual, numerosas agrupaciones musicales Nacionales y Regionales, que el pueblo trujillano podrá disfrutar, desde la comodidad de su hogar.

Finalmente se indicó, que en medio de esta gran fiesta virtual de este Viernes 4 de febrero, para celebrar el cumpleaños número 82 de “La Emisora del Pueblo”, al ritmo de un Mariachi mexicano, se apagan las 82 velitas, y se partirá la torta cumpleañera.

CACTUS24 03-02-22