Encuentran muerta a estrella porno y de OnlyFans en EEUU

Holly Parker, una popular estrella porno transgénero y personalidad de OnlyFans, murió a la edad de 30 años.

Según lo informó su amiga cercana y colega estrella porno Brooke Zanell, la artista fue encontrada muerta en Kokomo, Indiana (Estados Unidos).

“Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, ayer perdimos a @TheHollyParker”, publicó Zanell en Twitter.

No se ha confirmado la causa de la muerte, pero de acuerdo a The New York Post la policía está realizando una investigación actualmente de la que aún no se conocen mayores detalles.

Parker protagonizó su primera película con clasificación X en 2014, tres años antes de someterse a una cirugía de reasignación de género.

Según el medio de noticias Adult Video News, la belleza rubia apareció en más de 30 títulos para adultos, incluidos “Transsexual Babysitters 27″ (Las niñeras transexuales 27) y una parodia de “The Brady Bunch” titulada “The Tranny Bunch”.

Parker no ha aparecido en ninguna película profesional desde 2018, año en que se mudó a la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans.

Además de su carrera pornográfica, Parker era una aspirante a cantante. Inquietantemente, solo unas semanas antes de su muerte, lanzó una canción titulada “Drugs”.

La multifacética intérprete compartió la canción en su cuenta de SoundCloud, en cuya letra dice: “Las drogas también me hacen sentir bien por la tarde y por la noche. Me ayudan a superar perderte”.

“Alguien me dijo que cree que tengo algunos problemas, luego tomé un golpe y les mostré cómo los resolví. Realmente quiero renunciar, pero eso es como renunciar a tu mejor amigo”, continúa la canción.

Un director de pornografía rindió homenaje a Parker en una entrevista con AVN , afirmando: “Conocí a Holly hace años cuando vino a visitar Los Ángeles. Nos llevamos bien en línea de antemano y charlábamos de vez en cuando, así que fue como encontrarme con un viejo amigo cuando finalmente nos conocimos en persona”.

El director recordó la “energía vibrante” de Parker.

En Twitter, su amiga cercana Zanell compartió varias fotos de ella con Parker en sets de películas porno. “El pan de mi mantequilla, mi compañera de canto, mi compañera de viaje, mi hermanita ha dejado esta tierra”, escribió conmovedoramente en las fotos.

Parker será incinerada en Indiana, y Zanell organizó una recaudación de fondos en Facebook para ayudar a transportar las cenizas a su devastada madre, que reside en el estado de Washington.

La muerte de la rubia se produce menos de un año después del fallecimiento prematuro de otras dos estrellas del cine para adultos.

El pasado mes de junio, la actriz Kristina “Kris the Foxx” Lisina murió a los 29 años tras caer de un edificio de gran altura. Al día siguiente, Dahlia Sky fue encontrada muerta en su automóvil por una aparente herida de bala. Ella tenía 31 años.

Cactus24 03-02-22