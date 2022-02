Amenazan con tomar la intercomunal Coro-La Vela por falta de agua potable

Anuncios Google

Los vecinos de La Vela denunciaron la falta de agua potable en los sectores: Colombia Sur (15 días sin agua), El Calvario, Tierra Adentro, El Carmelo, Maturín y El Yabo.

Blom

“Nos estamos muriendo de sed, vamos a tomar la intercomunal Coro-La Vela y no nos va a importar que nos repriman o nos metan presos”, expresó disgustada Ana Morales quien no tiene agua desde hace 21 días.

En la calle Talavera del centro de La Vela intentó llegar el agua la noche de este lunes, pero los habitantes no lograron almacenar ni un tobo del vital líquido.

“Hay muchos sectores sin agua, aquí intentó llegar esta madrugada, pero se volvió a ir”, dijo una de las vecinas.

Los veleños recordaron las promesas del alcalde recién electo, Rubén Molina, quien prometió solventar la situación con prontitud.

En el sector Colombia norte —lugar donde se encuentra el cementerio municipal— el agua llegó por tuberías durante el fin de semana. Sin embargo, un día y medio no bastó para lavar la ropa, almacenar agua y limpiar el hogar.

“Un día y medio me duró el agua, comprarle a un cisterna un tanque de 1000 litros me sale en 5 dólares”, comentó una vecina quien solicitó no revelar su identidad por temor a ser detenida.

La Mesa Técnica de agua del sector Sabana Larga 3, informó que obreros de la hidrológica repararan una tubería cerca del elevado de La Vela, razón por la cual fue suspendido el suministro de agua.

Desde hace 2 años el agua potable no llega por tubería al sector Las Malvinas y Carrizalito del municipio Colina. Los adultos mayores son los más afectados. La mayoría está al cuidado de menores de edad, consecuencia del éxodo registrado en los últimos años.

La pensión —en la mayoría de los casos— sólo es útil para comprar una pipa de agua potable, otros, prefieren cargar tobos de agua desde la entrada de Sábana Larga hasta sus hogares.

Las generaciones presentes no conocen el sistema de aguas limpias en sus regaderas, cargar agua y bañarse con medio tobo de agua es la realidad con las que tocó crecer.

Redacción Jhonattam Petit – Corresponsalía en Coro.