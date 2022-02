Gobierno colombiano niega acuerdo con EEUU para deportar a venezolanos

Anuncios Google

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que el Gobierno de su país haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos a territorio de su país.

Ramírez aseguró que esa información que se ha divulgado no es cierta y «Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados».

En una entrevista con la cadena Blu Radio dijo que «Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar».

La vicepresidenta agregó que los ciudadanos venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal, serán analizados «caso por caso» en Colombia.

«Si están bajo el estatuto de protección pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país», aclaró.

Cactus24 01-02-22