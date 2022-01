Comunidades denuncian que Cantv Punto Fijo plantea quitar líneas telefónicas en la Parroquia Norte

Anuncios Google

Vecinos de los sectores Antiguo Aeropuerto, Santa Rosalía 3, Chinita Abajo, Chinita Arriba y Ezequiel Zamora 1 de Punto Fijo, en asamblea comunal manifestaron su descontento ante la iniciativa de Cantv Punto Fijo de quitar las líneas telefónicas, ubicadas en esa zona para reubicarlas en otro nodo.

Arlenis Marín, miembro de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones, mencionó, que la empresa estaría violando el derecho a las comunicaciones, al trabajo y la educación, ya que muchas personas realizan sus jornadas laborales de manera en línea y los estudiantes requieren del servicio.

Además expresó que tal reubicación no sería garantía de que el servicio sea restablecido nuevamente y que los otros habitantes que no cuentan con el servicio a raíz del hurto del cableado, serían perjudicados ya que no tendrían esperanza de contar con Cantv nuevamente.

Explico que en varias oportunidades se han dirigido a la empresa solicitando reactivar las líneas inactivas productos del bandalismo, pero no han tenido respuesta favorable «la comunidad está dispuesta a comprar el material hurtado por los antisociales para que les repongan el servicio», manifestó Marín.

Otros habitantes aprovecharon para denunciar que sus líneas fueron robadas puesto que se les asignaron a otras personas, mencionaron que cuando fueron a reclamar con los documentos que los acreditan como dueños de las mismas, no aparecen en el sistema.

Cactus24//28-01-2022