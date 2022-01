Tres médicos fallan en diagnosticarle cáncer a una joven

Desde entonces, su cuenta se ha vuelto viral y dice que lo hará público en un esfuerzo por crear conciencia sobre lo que ella siente que es un sesgo de género dentro del campo de la medicina.

Kasey, de San Diego, California, EE. UU., dijo: «Estaba perfectamente saludable, hacía ejercicio todos los días, comía bien, soy un ex atleta universitaria, así que me tomo la salud muy en serio.

“Entonces aparecieron estos tumores en mi cuerpo, que estaba cerca de mi ano, y nadie me escuchaba porque era joven, saludable y me veía bien.

“La primera doctora que vi no me hizo ningún examen, simplemente se negó a mirarlo. Entré y dije ‘esto es lo que creo que es un tumor en mi cuerpo’. Ella me despidió en dos minutos y me envió con un supositorio que me ayudaría con las hemorroides ”, agregó.

Después de que su tía le recomendó visitar a otro obstetra-ginecólogo, Kasey estuvo más cerca de conseguir la respuesta a sus dolencias. No obstante, aseguró que aún tuvo que enfrentar cierto escepticismo.

“El tercer médico al que fui era un obstetra-ginecólogo que lo miró y pensó que era realmente extraño. Pero también me aseguró que seguramente soy saludable y joven y que no puede ser nada grave. Empecé a emocionarme porque nadie me escuchaba y esta era la tercera vez que sucedía en tres semanas”, relató Kasey.

“Ella se mostró renuente, pero ordenó una tomografía computarizada que luego condujo a mi diagnóstico. Entonces, estoy agradecida por eso, aunque aún fue un problema lograr que me tomara en serio”. Kasey finalmente recibió la desgarradora noticia de que tenía rabdomiosarcoma alveolar.

Este tipo raro de cáncer puede presentarse en cualquier parte del cuerpo y presentar síntomas diversos, pero suele ser común en la cabeza y el cuello, además de las piernas, brazos, órganos urinarios y reproductivos.

