Cirugía de reparación del himen y las pruebas de virginidad serán prohibidas en el Reino Unido

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que «la apariencia de un himen no es una indicación confiable de coito».

El himen de una mujer puede desgarrarse por todo tipo de razones y no solo a través de las relaciones sexuales, por ejemplo, al practicar deportes o usar tampones.

«No era algo sobre lo que sentía que tenía elección», dijo. «Siempre se me planteó como si esta fuera la única opción y esto es algo que puedes hacer para volver a encajar.

«Me sentí muy, muy sola. Me sentí culpable si no lo hacía, sentí que era un peso muy grande sobre mis hombros. Sentí que no tenía otra opción».