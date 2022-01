MOVER impugnó cronograma electoral del RR ante el CNE

Anuncios Google

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) impugnó, la mañana de este lunes, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el cronograma electoral anunciado por el organismo comicial la noche del pasado viernes y que establece este próximo miércoles, 26 de enero, como fecha para la recolección de voluntades en el marco de la solicitud de activación del referéndum revocatorio. Ratificaron que siguen exigiendo condiciones para la celebración del proceso refrendario.

«Estamos en contra del cronograma electoral (…) Lo que se hizo el día viernes en la noche fue un acto absolutamente inconstitucional que va en contra de los principios de la participación popular», destacó Nicmer Evans, portavoz de esta coalición ciudadana y presidente nacional del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), a las afueras del organismo, en la sede de Plaza Caracas, tras reunirse con los rectores Tania D Amelio y Roberto Picón.

Según precisó Evans, a su salida de sendos encuentros con los funcionarios, dicho cronograma fue elaborado sin tomar en cuenta las consideraciones de Picón ni de Enrique Márquez, vicepresidente de este poder público. «Tania D Amelio en dos planos nos informó (…) a título personal, que desde el punto de vista político esta acción era inviable», agregó sobre la solicitud formal de replantear las fechas de recolección de firmas.

“Ellos no han hecho una sola prueba técnica (…) No tenemos ningún tipo de acceso al software, ni siquiera la rectora Tania D’Amelio nos pudo explicar cuál es el procedimiento de recepción de la gente, no saben si son cuatro huellas, si es una firma, si se tiene que tomar el tiempo para poder registrar los datos de la cédula de identidad”, indicó.

Ante este hecho, la comitiva de Mover que accedió al organismo rector solicitó que se convocara con carácter de urgencia a la junta directiva para evaluar su solicitud de impugnación y así garantizar el derecho a revocar de los venezolanos.

No convocarán a la jornada de recolección de voluntades

Asegurando que mantienen en pie la solicitud de activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro «bajo condiciones reales, legales y constitucionales”, Evans enfatizó que desde Mover no participarán en el proceso de verificación de voluntades ni acreditarán testigos para el citado proceso. Sumó que mantendrán a dos testigos por centro para recoger las irregularidades que puedan presentarse en estos.

“Estamos en contra del cronograma electoral establecido por el Poder Electoral (…) Mientras no haya una respuesta en relación con el tema de la solicitud de modificación del cronograma, nosotros nos reservamos las próximas acciones a desarrollar“, sostuvo el politólogo ante los medios de comunicación.

«Hay una voluntad política de evitar este revocatorio»

Entre tanto, Oscar Arnal, abogado constitucionalista y activista de esta iniciativa ciudadana, planteó que «hay una voluntad política de evitar este revocatorio popular establecido en la Constitución».

«Están en proceso de abortar el revocatorio. Lo que se quiere hacer el miércoles es realmente un acto tramposo“, afirmó el jurista.

24-01-22