Solo lo que se hace bien resulta bien por Douglas Jatem Villa

Por enésima vez. Más allá de tanto análisis y consideraciones la situación que se vive en Venezuela sigue siendo sumamente compleja, no sólo como un sujeto de estudio, sino principalmente por el hecho de que pareciera que va a permanecer en esta situación indefinidamente, algo muy difícil de aceptar dado que, a pesar de las excepciones que se puedan indicar, un país no puede vivir en condiciones infrahumanas durante tanto tiempo. Son menos los casos en los cuales el dictador se ha “atornillado” indefinidamente.

La descripción de nuestro país a lo largo del tiempo presenta un gobierno autoritario e ilegítimo, con una ilegitimidad que comprende el funcionamiento de todos los poderes públicos; violador de disposiciones constitucionales, como las relativas a derechos humanos y a las libertades fundamentales del ciudadano; injerencia indebida del gobierno de Cuba y otros países en asuntos de exclusiva competencia de los venezolanos, aplicación de una desastrosa política económica que prácticamente ha destruido nuestra capacidad de producir y generar riqueza para el pueblo, hundiéndolo en las profundidades de la hiperinflación, y deteriorando significativamente sus condiciones de vida.

Todavía se debe tener presente la investigación oficial que adelanta la Corte Penal internacional con relación a la conducta de Maduro. En definitiva, se continua en una situación en la cual la institucionalidad se perdió, y por otro lado se perdió el gobierno en el sentido de que en Venezuela no se prestan los servicios públicos a la población. No sorprende que ahora se planteen como alternativas de salida el Referendo Revocatorio y la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se registran y consideran debidamente. No obstante, con relación al revocatorio, aparte de la repetidera de elecciones falsamente democráticas, es necesario explicar cómo, siendo que Maduro no ejerce un cargo de elección popular, no es Presidente de Venezuela, como lo ha planteado durante tres años una buena mayoría de los venezolanos, se le puede colocar como sujeto de un proceso de esta naturaleza. Como se explica que un Gobernador de Estado considera que quien atienda el teléfono en Miraflores es Presidente de Venezuela?. Se debe respetar la libertad de iniciativa del ciudadano, tanto la de quien plantea el revocatorio, como la de quien no lo plantea. Pero la seriedad impone que “o corremos o nos encaramamos”, no es posible competir en ambas carreras simultáneamente. Si se enfoca la Asamblea Nacional Constituyente vía artículo 348 de la Constitución Nacional, debe verse que la autoridad al respecto del electorado nacional termina una vez sometida esa potestad al voto del elector, dependiendo la continuidad del proceso del CNE. Queda la proposición de algunos de aguardar hasta 2024 para realizar la elección presidencial. Sin embargo, debe verse que esta salida no reúne el apoyo necesario dada la continuación durante tres años más del martirio que significa para la población venezolana.

En todo caso, debe aceptarse que lo más probable es que el gobierno no acepte una negociación que genere un Revocatorio o una Asamblea Constituyente, o cualquier otro resultado que pueda significar su salida del poder. En todo caso, lo más importante, y más difícil, es crear la organización necesaria para llevar a cabo la recuperación y liberación de Venezuela.. Debe saberse que para que una iniciativa triunfe debe realizarse específicamente en la forma requerida para que triunfe, No de forma equivocada. En este caso se trata de algo a realizarse con venezolanos que no creen en la viabilidad del Revocatorio y de la Asamblea Nacional Constituyente, que no creen en aguardar a 2024, que no creen en organizaciones partidistas demasiado dedicadas a sus intereses, por muy legítimos que puedan ser.

Los procesos sociales no maduran en el laboratorio, pero al igual que en el caso de los organismos vivos, la muerte acaba con la enfermedad no curada a tiempo. La nuestra exige con urgencia que se encomiende al médico con el equipo correspondiente, que lidere y conduzca nuestro proceso de liberación, proceso que debe incluir nuestros aciertos, los cuales deben cosechare rápidamente, y también los crecientes y posiblemente indetenibles fracasos y equivocaciones del gobierno. Se sabe que ya esta algo adelantado el trabajo que debe realizarse con miras a la recuperación y liberación de Venezuela, especialmente en materia de política económica.

Tiempo Falconiano

Cactus24 (22-01-2022)