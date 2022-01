Lucero recordó las dificultades que atravesó en la telenovela «Alborada»

Anuncios Google

La cantante y actriz mexicana Lucero, recordó recientemente las dificultades que enfrentó al interpretar a la valiente, tierna e inocente María Hipólita Díaz, en la telenovela «Alborada».

Blom

Lucero detalló que en su experiencia como actriz Alborada “fue una telenovela agotadora porque mi bebita, Lucerito, estaba recién nacida cuando acepté esta historia y José Manuel tenía poco más de 3 años”.

“Para mí, como mamá, era un trabajo exhaustivo. Añoraba regresar a mi casa por las noches y abrazar a mis bebés” dijo la actriz.

Asimismo, la mexicana aseguró que “la juventud y la historia me dieron fuerza para sacar adelante este súper trabajo”. Por lo que consideroó que fue un gusto y un gozo total interpretar la vida de la joven María Díaz.

Gracias a la intensidad de la trama al mostrar la época de dominio español en México y el coraje de una joven de pueblo, Lucero fue merecedora de un Grammy Latino en el 2006, siendo la primera actriz mexicana en recibir el galardón.

Entretanto, la actriz confesó que “todos los proyectos que me han ofrecido, los cuales agradezco muchísimo, no me han enamorado, no me han apasionado como para volver a las grabaciones y a un trabajo que es muy absorbente de todos los días».

«Me lo pienso más y tiene que ser un proyecto que me encante, que me enamore», dijo para Reforma.

Cactus24: 20-01-2022

Lady Arcila Roberti