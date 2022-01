Lavar los platos es bueno para combatir el estrés, según un estudio

Anuncios Google

Tal vez no sea una tarea que todos amen, sin embargo, un reciente estudio reveló que lavar los platos es bueno para combatir el estrés. Aunque la ciencia indica que debe hacerse de buena gana.

Blom

Se estima que al menos tres cuartas partes de la población sufre estrés al menos una vez cada semana, pero ¿sabes cómo puedes hacer frente al estrés de una manera simple y útil? Aunque hay muchas maneras de hacer frente al estrés diario, se ha detectado que lavar los trastes de manera voluntaria ayuda a reducir los niveles de estrés y aumenta los sentimientos de inspiración.

Por qué lavar trastes relaja

Aunque lavar trastes es algo cotidiano y que no a muchos gusta, es una actividad que nos invita a parar un momento, estar quietos y prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor.

Lavar los platos nos da la oportunidad de darnos un momento para pensar en los sucesos del día o relajarnos al sentir el agua caer por nuestras manos o escuchar su sonido.

Por qué no me gusta lavar los trastes

Según explica a The Atlantic Dan Carlson, profesor de estudios de consumo y familia de la Universidad de Utah: «Lavar los platos es la tarea doméstica más odiada sencillamente porque es asqueroso», pero los efectos que tiene para la salud física y mental, son positivos.

Qué beneficios tiene lavar los trastes

En fechas recientes la Universidad Estatal de Florida hizo un estudio en el que voluntarios fueron monitoreados mientras lavaban trastes y los expertos notaron que los participantes registraron una reducción significativa en sus niveles de estrés y señalan que esto puede deberse al agua, el sentimiento de limpieza y el aroma del jabón, factores que se conjugan para ayudar a que las personas se sientan menos nerviosas y tranquilas.

Es importante saber que, para alcanzar este sentimiento de bienestar, las personas deben lavan los trastes con voluntad, ya que aquellos que participaron en el estudio de manera obligada no lograron bajar sus niveles de estrés, revela la revista Salud180.

¿Qué hacer para disfrutar el lavado de trastes?

Si eres de las personas que no disfruta mucho de lavar los trastes, estas ideas te pueden ayudar:

Escucha tu música favorita mientras lavas los trastes.

Utiliza un jabón lavatrastes del cual disfrutes su olor.

No dejes que se acumulen, intenta ir lavando poco a poco.

Si por alguna razón tienes una montaña de trastes qué lavar, organiza el espacio y deja libre la tarja para que puedas lavar con facilidad y no sientas angustia por ver la cantidad acumulada.

Lava conforme vayas ocupando trastes de la cocina, no dejes que se acumulen.