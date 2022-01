Grupo opositor presentó al CNE solicitud para la activación del revocatorio contra Maduro

Anuncios Google

MOVER informó este miércoles que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la ratificación de solicitud para la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, tras cumplirse el pasado 10 de enero, la mitad del período constitucional.

Así lo informó la abogada Virginia Rivero, miembro de MOVER por parte de la sociedad civil, quien detalló que dicha solicitud tuvo que enviarla por correo electrónico, debido a que el CNE está de vacaciones.

Asimismo, MOVER convocó para el próximo lunes 17 de enero acudir a cada una de las sedes regionales del CNE, para consignar el documento que exige la activación del referéndum.

La abogada exigió al CNE garantizar las condiciones para la activación del referéndum revocatorio, especialmente, la utilización del sistema captahuellas, abrir centros de votación en cada sector del país.

“Hacemos un llamado al Sr. Maduro a respetar nuestro derecho establecido en el artículo 72 de la constitución. Al CNE le solicitamos reglas claras, adecuadas a la constitución que garanticen:

Trasparencia

Igualdad ante la ley

No discriminación

Seguridad

Facilitación del derecho.

Independencia”

Por su parte, el abogado e integrante de Mover, César Pérez Vivas, aseguró estar de acuerdo en que se retomen las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en México.

“Ambas partes tienen que llegar a un acuerdo, pero es para garantizar que se va a respetar el proceso del revocatorio“, dijo.

Pérez Vivas, explicó que para adelantar las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro tendría que renunciar a su cargo o modificar la Constitución.

Para el abogado venezolano, el referéndum revocatorio es el mecanismo adecuado para cambiar el modelo político del país, debido a que “es un derecho constitucional y se puede ejercer este año”.

Vivas también explicó que de completarse el referéndum revocatorio, igualmente, habría elecciones en 2024.

El también ex gobernador del Táchira, exhortó a la oposición venezolana a garantizar la unidad que exigen los ciudadanos.

Por último, el director de MDI y miembro de Mover, Nicmer Evans, enfatizó que el tema del referéndum revocatorio está siendo tomado en cuenta por la ciudadanía.

Además, aseguró que “asumimos el riesgo de lo que nos pueda pasar a todos los que estamos en este movimiento (MOVER) para la activación del referéndum revocatorio”.

Evans pidió a los partidos políticos “definir si están con el revocatorio o no están. Aquí no hay medias tinta, la gente nos los exige“.

No obstante, Evans pidió que se abra el registro electoral para los venezolanos que están en el extranjero.

“Es un derecho constitucional, no deberían discriminar a los que están fuera del país“, acotó.

Cactus24//12-01-2022