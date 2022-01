Bolsonaro contra Anvisa: «Me sorprendió su carta”

Anuncios Google

Este martes, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, catologó de «agresiva» la carta del director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), Antonio Barra Torres que arremetió contra él por sus ataques a la vacunación infantil.

«Me sorprendió su carta. Una carta agresiva. No tenía motivos para aquello. Y me dije: ¿qué hay por detrás de lo que está haciendo Anvisa? (…) No hubo por mi parte ninguna acusación, la palabra corrupción no apareció en ningún momento», aseguró.

El mandatario minimizó el número de muertes de niños por Covid-19 y cuestionó la honestidad de los profesionales de Anvisa por aprobar la vacunación contra el Covid-19 a menores de edad a la que se opone Bolsonaro.

El fin de semana, Torres realizó unas duras declaraciones en las que se dirigió directamente al presidente pidiéndole abstenerse de ataques infundados y le recomendó iniciar una investigación si tenía el «más mínimo indicio de corrupción» sobre él.

«Si tiene información que suscite el más mínimo indicio de corrupción sobre este brasileño, no pierda el tiempo ni se deje engañar, señor presidente. Ordene una investigación policial inmediata sobre mí o sobre cualquier persona que trabaje hoy en Anvisa, de la que me siento orgulloso de formar parte», comentó en una carta.

«No se deje engañar, señor presidente», resaltó Torres.

Bolsonaro comenzó a atacar con fuerza a Anvisa cuando la agencia aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19 para niños de 5 a 11 años. El presidente llegó a pedir que se publicasen los nombres de los directores de la agencia que autorizaron la aplicación, pese a que estos denunciaron que recibieron amenazas de muerte tras la decisión. Anvisa incluso solicitó protección para sus funcionarios.

