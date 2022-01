10 hábitos para ser más feliz contigo mismo

Anuncios Google

Incorporar hábitos para ser más feliz y sanos emocional y mentalmente es igual o más importante que cualquier otra cosa, y es que estar bien con nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer.

Necesitamos fuerza de voluntad y valentía para hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras emociones y mente. Somos los únicos responsables de nuestra vida, nuestras decisiones y acciones diarias que nos acercan o alejan de estar sanos y felices con nuestra vida y nosotros.

Muchas veces llegamos a un punto en el que nos sentimos estancados, queremos un rumbo diferente, cambiar nuestra vida. Nos sentimos abrumados, que no avanzamos y constantemente nos sentimos mal.



Hacernos cargo de nosotros requiere que tomemos acción, porque solo deseándolo no llegará ese cambio que tanto necesitamos para nosotros y nuestra salud mental.

Te presentaré 10 hábitos que puedes aplicar a tu vida que te ayudarán a transformarla de forma positiva pero requiere de fuerza de voluntad, disciplina, intención y acción para ir mejorando tu vida poco a poco.

Es un trabajo interno de todos los días.

Tal vez el primer paso tome un poco de esfuerzo por que es algo nuevo para ti, y es que enfrentar tus heridas y asuntos sin resolver te puede dar un poco de resistencia porque es salir de tu zona cómoda.

¿Que es un hábito?

Un hábito es una práctica/ comportamiento que se repite regularmente en tu rutina diaria, es un comportamiento que es habitual en tu vida, que puede ser negativo o positivo.



En cualquier momento de nuestra vida podemos abandonar un hábito negativo o por el contrario podemos adquirir hábitos positivos.

Estudios indican que para que una acción se convierta en un hábito debe realizarse por 21 días seguidos en el mismo horario, esto para que el cerebro se habitué y genere nuevas neuronas de aprendizaje.

Personas felices y que trabajan en si mismas buscan siempre su crecimiento personal, para ser su mejor versión. Teniendo en cuenta que esto no significa tener una vida perfecta llena de momentos 100% buenos y felices porque eso no existe, la vida es un camino de aprendizajes, de altas y bajas. La diferencia es el optimismo y la manera en cómo se enfrentan.

Practicar estos hábitos será mucho más fácil. Crear nuevos hábitos positivos nos ayuda a cumplir objetivos, llenarnos de energía, ser mejor personas, tener relaciones de calidad, cumplir nuestros sueños, nos preocupamos por nuestro bienestar y las personas alrededor.

10 hábitos para ser más feliz

No compararse: Uno de los hábitos que te hacen sentir bien y tranquilo es dejar de compararse. Debes de comprender que todas las personas somos únicas e incomparables y eso es lo que nos hace especiales. Y compararse por redes sociales es peor aún, se publica la mejor parte de la historia. Lo que vemos en redes sociales no es la realidad. Las personas elegimos que quieren que otros vean por ese tipo de medio. Compararse desencadena una baja autoestima. Y si te vas a comparar que sea contigo mismo, revisando cuanto has crecido y evolucionado a lo largo de tu vida.

2.Vivir el presente: De nada sirve vivir en el pasado. El pasado está lleno de aprendizajes que nos ayuda a vivir nuestro presente, no podemos modificar nada del pasado, tenemos el presente para aprender de nuestros errores. Y el futuro todavía no ha llegado, y vivir preocupados por cosas que no han pasado no ayudará en nada, al contrario afectará nuestra salud mental. Que tú y tus energías se centren en el presente, el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Tenemos el presente para tomar acción, de vivirlo y aprender.

3.Perdonar-se: Vivir con culpa afecta nuestra salud mental y calidad de vida, la culpa y la preocupación son dos emociones innecesarias. Si sirvieran de algo pues preocupémonos y sintamos culpables para que algo cambie, pero la realidad es otra, no pasará nada si nos preocupamos o nos sentimos culpables. Todas las personas cometemos errores, no somos perfectos por lo tanto, nos equivocaremos toda nuestra vida. Perdonar a otros nos beneficia más a nosotros que a ellos. Vivir sin rencor y sin ningún sentimiento negativo hacia otro es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Perdónate por las veces que te fallaste y por tus errores. Dime ¿de qué sirve que te sientas así contigo? Y perdona a otros, eso te hará libre.

4.Cuida de ti: Cuida de tus emociones, de tu mente, de tu alimentación y de tu cuerpo.

Dedica tiempo para ti, como tomar agua, hacer ejercicio, practicar yoga, meditar, caminar, cuidar de tu piel, tu cabello, dormir las horas adecuadas, ir a terapia, visitar al médido, al odontólogo. Esto te hará sentir mejor, por lo tanto, seguirás haciéndolo ya que cuidar de ti te genera bienestar.

5.Se amable contigo: No te critiques, ni juzgues, trátate amablemente y con amor. Así como lo harías con otra persona a la que amas, respeta tus espacios, valida tus emociones, háblate de buena manera. Te invito a que estés atento a tus necesidades, a tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos y encontrar el bienestar emocional y mental.

6.Abandonar lo que no te hace bien: Incluido relaciones, objetos, dejar de seguir personas en redes, trabajos, personas que no te hacen bien, que no te respetan, que no te tratan bien, que no reconocen tu valor. ¿Qué acciones puedes hacer hoy para poder tener y estar donde quieres?

7.Arriesgarse: Uno de los hábitos de las personas felices es arriesgarse a cumplir sus sueños, a salir de su zona de confort, si algo no te hace feliz, cámbialo. ¿Y cómo lo cambias? Con una intención más una acción. Porque si tu te quejas de tu vida pero no haces nada diferente, ¿ Cómo quieres que algo cambie para ti?

El miedo siempre va a estar, hace parte de la vida, y todos hemos sentido miedo. Miedo al qué dirán, miedo a la crítica, miedo al fracaso, miedo a lo nuevo. La diferencia es que se arriesgan incluso teniendo miedo, se atreven a salir de la zona de confort, a aprobarse a sí mismos que si pueden, pues así confiaran más en sí mismxs y cada vez se arriesgaras más.

Que no te quede la dude de que hubiera pasado si lo hubieras intentado. Si no sale como esperabas, al menos no te quedaste con la duda, fuiste valiente y eso es lo que vale. ¿ cuántas personas no se arriesgan y quedan con la duda de que hubiera pasado? Por lo menos tú fuiste valiente.



8.Tomar acción y cumplir tus sueños: Que tus sueños, proyectos/ objetivos no se queden solamente en un papel. Estudiar, iniciar tu emprendimiento, cambiar de trabajo, vivir de lo que te apasiona, aprender algo nuevo, vivir en otro lugar.

Todos los días piensas en ese sueño, inclusive meses y años pero no te atreves. Ve por ellos, solo tenemos una vida para hacernos cargo de nosotros y nuestros sueños, si crees que tu sueño es muy grande es porque tu capacidad de lograrlos también lo es. Debes actuar. ¡Hazlo!



9.Autenticidad: Muéstrate cómo eres, no busques la aprobación de otros.No debes esconderte, porque así no te das la oportunidad de ser y mostrar realmente la persona que eres. Confía en ti. No busques imitar a otros, lo que nos hace especiales, es precisamente ser diferentes.



10.Gratitud: Este hábito créeme hará que veas la vida de una manera totalmente diferente, pues te enfocarás en lo que vale la pena, en lo positivo de tu vida. Te enfocarás en lo que tienes y esto traerá más de eso. En cambio si te enfocas en lo negativo pues nunca te sentirás satisfecho porque pensarás y sentirás que siempre te está faltando algo.

Los beneficios son muchos, si decides cambiar tu vida, con estos hábitos créeme que tu vida dará un giro positivo. Céntrate en ti y en buscar tu mejor versión, con la única persona que debes de competir es contigo mismo, buscando siempre tu crecimiento y superación.

No somos responsables de lo que nos sucede pero sí somos responsables de lo que hacemos con eso y cómo afrontamos la vida y las situaciones. Tú eliges como hacerlo.