Basura genera plaga de moscas en urbanización de Puerta Maraven

Una “plaga” de moscas ha invadido las viviendas de la urbanización Girasol en Puerta Maraven, ante la acumulación de basura por falta de servicio de aseo urbano.

Una vecina afectada por los molestos insectos denuncia a Cactus24 que Imaseo no ingresa a esa urbanización pero sí recolecta los desechos en la urbanización aledaña: «la urbanización está full de moscas que nos van a llevar con todo y casa. Hace tres meses el aseo no se mete a la urbanización y no entendemos por qué. Se mete en la del al lado que se llama urbanización “Las Américas”, ayer ví el camión por la calle La Maraca y por esta nada”, afirmó.

Entre tanto los envases recolectores de desechos domiciliarios se encuentran frente a las viviendas; además de las moscas, la basura amontonada atrae a perros y gatos en búsqueda de alimentos.

Explicación de IMASEO

El Instituto Municipal de Aseo Urbano, IMASEO, difundió un comunicado por redes sociales, donde excusaba la falta de cumplimiento del servicio en Puerta Maraven:

"Imaseo un Compromiso de todos

_ Se informa a la Comunidades de las Urbanizaciónes Maraquiva, Maracardon, Sabana I II III, IV, Girasoles, Villas Las Américas, que la ruta correspondiente al día de hoy Jueves 06/01/2022, no se pudo realizar debido que la unidad presentó fallas mecánicas, dicha ruta se estará realizando el día Domingo 09/01/2022 en horario Diurno de 7:00am a 3:00pm”.

CACTUS24 07-01-22