Hermanos tachirenses fabricarán los zapatos al hombre con los pies más grandes del mundo

Jeison Orlando Rodríguez Hernández, con solo 26 años, tiene en su vida un gran logro: Récord Guinness, por ser el hombre con los pies más grandes del mundo, pero este triunfo es su gran problema: no encuentra quién le haga la horma para sus zapatos.

Jeison Orlando Rodríguez Hernández, natural de Palo Negro, estado Aragua, se trasladó a la fábrica de zapatos “Joseíto”, en Colón, municipio Ayacucho, a donde los hermanos Edixon y William Contreras lo invitaron para tomar las medidas de sus pies e iniciar la elaboración de sus nuevos zapatos.

Ahora el reto es encontrar la horma. Esperan respuesta de Colombia, donde los diseñadores han mantenido comunicación con empresarios que podrían contar con las herramientas necesarias para hacer la horma, que sea de la medida adecuada para el hombre con los pies más grandes del mundo.

Con 26 años de edad, los pies de Jeison aumentaron nuevamente de tamaño. En el 2018, la organización de los Guinness certificó la longitud de su pie derecho en 40.55 centímetros (1.33 pies) y el izquierdo en 40.47 (1.33), dejando atrás los 40.1 y 39.6 que se registraron en 2014.

En número, el calzado para Jeison Orlando se ubicaría, aproximadamente, en 67. Y esta horma no es usual en el mundo; no existe.

Según los hermanos Contreras, al tomar las nuevas medidas de los pies de Jeison, habrían aumentado, a 42 centímetros el pie derecho, mientras que su pie izquierdo a 41.5 centímetros. Hecho que podría batir su propio Récord Guinness, por tercera vez consecutiva.

La vida de un gigante sin medicamentos

Ser extraordinariamente alto genera graves problemas de salud. Jeison sufre de acromegalia y gigantismo, producto de un tumor benigno en la glándula cerebral hipófisis. La falta de medicamento por no tener dinero hace que sus medidas aumenten cada vez más. El problema no termina allí, su incremento de tamaño le genera dolor.

Las intensas cefaleas y los dolores en el cuerpo se disparan por la ausencia de medicamentos. Su familia puede costear solo las medicinas de bajo costo. Mientras que el resto de inyecciones que lo ayudarían a evitar que continúe creciendo oscilan entre los 1.000 y 2.500 dólares, contó Jeison a Diario La Nación.

Parte de las medicinas con las que debe contar el joven son: Sandostatin Lar, Dostinex y Somavert, 20 mg.

Un joven que es reconocido a nivel mundial por formar parte de los Récords Guinness, lamenta tener dificultades económicas y, como consecuencia de esto, hace tiempo paralizó su tratamiento.

Su apartamento se quedó pequeño

Contó en exclusiva a Diario La Nación que su altura ha hecho que su apartamento se quede pequeño; su vida ha estado en peligro, ya que estuvo a punto de electrocutarse accidentalmente. Duchándose, partió el bombillo de la lámpara, por su altura.

El apartamento fue entregado por el Gobierno nacional; sin embargo, esperaban una casa debido a su gigantismo. Ahora todo es pequeño para él.

Desearía comunicarse con el presidente Nicolás Maduros, para informarle que quien asignó para la entrega de una camioneta que lo ayudaría en sus traslados, solo le tomó una foto y luego le dio un vehículo Turpial.

“En algún momento, yo sé que voy a volver a hablar con el presidente y le voy a decir: mire presidente Maduro, todas las ayudas que usted me dio me las quitaron; la beca me la quitaron, la camioneta también; la casa que me prometieron, me dieron fue un apartamento, donde ya no entro; la camioneta que me dieron fue una Turpial, a la que yo no entro por mi tamaño”, lamentó.

El bullying casi acaba con su vida

Crecer demasiado asombró a muchos de sus compañeros de escuela. Y el asombro pasó a las burlas, donde muchos terminaron ensañándose con Jeison y, a su vez, los apodos aumentaron. Tres intentos de suicidio. Una vida de tristeza, pero a sus 26 años de edad se aferra a Dios. Joven, humilde y noble, espera pacientemente por los buenos frutos que la vida le puede dar.

Sus últimos zapatos fueron diseñados en Alemania

Viajó a Europa para llevarse cuatro pares de calzado de un taller de zapatos, de tallas grandes, de la familia Wessels, que se encarga de diseñar para pies de grandes dimensiones. Pero ahora sus medidas aumentaron, y a Jeison le duelen sus extremidades al caminar, por no contar con zapatos de su medida.

Buscan a Lorenzo Di Martino

Un italiano en Venezuela también diseñó zapatos para Jeison, el hombre con los pies más grandes del mundo, y ahora estaría siendo buscado por Jeison y su familia, para lograr tomar el diseño de la horma que hicieron en su fábrica, con el fin de crear los zapatos que tanto necesita.

“Estamos tratando de ubicar a Lorenzo Di Martino, que es el que tiene las hormas en su zapatería; yo me comuniqué con él y espero conseguirlo por los estados andinos, para que nos ayude en la búsqueda (…) a Jeison lo conocí por las obras sociales en la Clínica Andina, y allí me hablaron de las necesidades de Jeison; por eso, lo estamos ayudando, y allí fue donde contactamos con la zapatería en Colón”, aseguró Gianina Piccioni./Diario La Nación.

05-01-22