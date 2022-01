Matrix Resurrecciones no tendrá secuela, confirma el productor

Anuncios Google

A pesar de que parecería que la cinta dejó un final abierto para contar nuevas historias, parece que esto no es parte de los planes de Lana Wachowski, aunque aún falta conocer las intenciones de Warner Bros, así lo afirma el productor de la cinta protagonizada por Keanu Reeves.

Reeves quien comentó hace un par de días que él no creía que las Wachowski estuvieran interesadas de realizar una secuela de Matrix, pero si existiera la posibilidad, él estaría dispuesto a ponerse en los zapatos de Neo o Thomas Anderson una vez más.

Ahora bien, esto está lejos de suceder, y es el mismo productor James McTeigue quien lo confirmó en una una entrevista.

«Mira, para nosotros, creo que, en este momento, es sólo la película que has visto. No tenemos ninguna precuela en mente. No tenemos ninguna secuela en mente. No tenemos más trilogía», afirmó McTeigue.

Queda claro que si se sigue trabajando con todo lo relacionado a la cinta de 1999 ya no quedará en las manos de las mentes creadoras de Matrix. Y, a decir verdad, es difícil que Warner quiera arriesgarse después de los bajos ingresos de la cinta, las opiniones encontradas de la crítica y los fans, así como por el escaso interés que ha generado en HBO Max a nivel mundial. Si a pesar de ello deciden tomar el riesgo, es probable que tenga algo que ver con que hayan invertido desde antes.

