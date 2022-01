Cendas: Canasta alimentaria aumentó más de 34% en el 2021

Anuncios Google

Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), reveló que hasta noviembre del 2021, los precios de la canasta alimentaria, que contiene 60 artículos básicos, agrupados en 11 grupos alimenticios, aumentó 102 dólares, lo que representa un 34,4%. Pasando de costar en diciembre de 2020 $294,11 a valer hoy $396,19.

Blom

Mientras que una familia de cinco personas requiere de 850 dólares para adquirir la cesta básica que contiene alimentos, gastos de vivienda, educación, calzado, vestido, recreación, transporte. Esta cesta aumentó 250 dólares en un año, costaba 600 dólares el año pasado. El incremento fue de 41,6%, explicó Meza a La Prensa de Lara.

«La canasta alimentaria como básica aumentó en dólares. También ocurrió con la cesta navideña, en el caso de las hallacas aumentaron 74% en un año. Una hallaca costaba el otro diciembre 0,86 dólares elaborada en la casa, y esa misma hallaca hoy vale 1.52 dólares», resaltó.

Indicó que este incremento que se ha dado es producto de la hiperinflación, aunque se ha desacelerado desde enero. «De acuerdo con la data del Cendas, estaríamos saliendo de la hiperinflación en enero 2022 si no ocurre ningún evento extraordinario en diciembre ni en enero. Porque los picos más altos de hiperinflación los hemos tenido en enero. Si no ocurre nada por encima del 50%, nosotros estaríamos saliendo de la hiperinflación en enero. Pero esa hiperinflación es en bolívares, claro que eso no es una mala noticia», opinó.

Comunicó que desde 2017 cuando el país entró en hiperinflación, cada vez que arrancaba enero, ese mes registraba una inflación de por lo menos 30 o 34 por ciento.

Afirma que este año se ha destruido el Bolívar como moneda nacional, a pesar que se creó un nuevo cono monetario a raíz de una tercera reconversión en octubre de 2021, lo que ha hecho que en las zonas más pobladas del país las transacciones en dólares superen el 90%.

«Esa dolarización desordenada que se está dando, recibió de alguna manera la bienvenida por parte de Maduro porque el propio Gobierno ha podido ver que la poca reactivación de la economía se ha dado sobre la base de la dolarización, porque el Gobierno ya no interviene cerrando empresas porque ya no tiene los ingresos petroleros. Entonces eso ha hecho que en materia de controles ha dejado hacer, y ha dejado pasar al sector privado que cobre en dólares. Eso junto a fondos provenientes de otros orígenes que no sabemos, son los que de alguna manera están dinamizando la economía, sabiendo que la economía hoy es un quinto de lo que era hace 10 años o un poco más», explicó.

Sostiene que las razones por las que ha ido desacalorándose la hiperinflación es porque se ha contraído la demanda de productos de primera necesidad. Hoy el salario mínimo sólo tiene un poder adquisitivo de 0,4% de la canasta alimentaria nacional.

Mencionó que este año los productos que más han aumentado son los del agro, porque los productores trasladan a esos precios lo caro que está el gasoil en el mercado negro, además del dinero y parte de la mercancía que tienen que dejar en las alcabalas policiales al transportar los alimentos a los centros urbanos.

Proyecta que en el año 2022 la canasta alimentaria ronde los 500 dólares y la cesta básica los mil dólares.

Cactus24 (01-01-2021)