Padre de Halyna Hutchins contra Alec Baldwin: “Es culpable de su muerte”

Durante un ensayo en el set del western en Nuevo México, Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que no había sido descargada correctamente, episodio que terminó con la vida de Hutchins e hirió al director Joel Souza.

A principios de diciembre, el intérprete estadounidense ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que él no apretó el gatillo y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la su compañera. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo Baldwin entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola”, afirmó. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”.