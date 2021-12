A sus 71 años ‘La Chilindrina’ no pierde las esperanzas de encontrar nueva pareja

Anuncios Google

María Antonieta de las Nieves, la recordada ‘Chilindrina’ del Chavo del ocho tiene sus deseos para el 2022 muy claros.

La actriz que quedó viuda en 2019 tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, contó que para el nuevo año desea encontrar una un nuevo amor.

A sus 71 años, demostró que la edad no es un impedimento para renunciar al amor y explicó sus razones para volver a enamorarse.

‘La Chilindrina’ en busca de un nuevo amor

María Antonieta confesó que ha sido muy difícil estar sin su esposo pues viajaban juntos y se hacían compañía en todo momento.

La soledad se ha convertido en su mayor tormento y desea tener a alguien que este a su lado.

“Lo extraño muchísimo pero no es fácil pasar la vida uno de viuda sola… la verdad necesitas a alguien con quién conversar, necesitas a alguien con quién ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar, nosotros éramos muy pata de perro, siempre andábamos viajando y ahora que me ha tocado viajar sola, no me gusta”, reveló la oriunda del Estado de Nayarit.

La intérprete dejó clara las condiciones que debe tener el hombre que se gane su corazón.

“Lo que yo necesito es alguien que este ‘juntito a mí’, que este él en su casa y yo en la mía ¿para qué? es absurdo tener a alguien así, para verlo de vez en cuando o de lejos, no. Primero me tendría que caer muy bien esa persona y luego, ver que es lo que pasa”, expresó.

Y como era de esperarse, para ella lo más importante es el carisma y buen humor.

“Tendría que ser alguien muy especial y que me cayera muy bien, porque yo creo que no hay nada en esta vida que el humor no lo sobrepase. Puedes querer mucho a una persona, pero si te cae mal, si no es una persona que te haga la vida llevadera pues es difícil, por mucho que quieras a alguien, el día a día con alguien que no te caiga bien debe de ser difícil”, dijo en entrevista para Sale el Sol.

Aunque la artista se mantiene activa en las redes sociales descartó el poder encontrar por ese medio pues le gustaría que sea de su edad y con gustos similares.

“No, que flojera, tendría que ser alguien que yo conociera, pero en vivo y directo. Y no, no estoy negada, pero si dios me bendiciera con una persona más o menos de mi edad, de mi forma de ser, de mi estilo; a lo mejor si me animaría. Pero no, por redes sociales, que flojera”, acentuó.