Disfrazado de Spider-Man pide a su amiga que sea su novia y ella lo rechaza (+video)

Anuncios Google

En las redes sociales se viralizó un video en el que un joven disfrazado de Spider-Man le declara sus sentimientos a su mejor amiga pero es rechazado.

Fue a través de redes sociales en donde el caso de este joven disfrazado de Spider-Man se volvió viral, pues fue rechazado por su amiga a la que le pidió que fuera su novia. Para algunos se trata de “otro soldado caído”; aunque para otros la petición pública simboliza un tipo de presión innecesaria.

Blom

De acuerdo con lo mostrado en el video, el joven aparece en la plaza -afuera del área del cine- disfrazado del superhéroe de Marvel en compañía de otro joven. A su llegada en donde estaba su amiga a la que le pediría un paso más en su amistad –noviazgo–, el Spider-Man comenzó a realizar varios pasos del superhéroe.

Esto para animar a su amiga. Todo marchaba bien, al parecer la joven estaba feliz por el espectáculo que presenciaban sus ojos hasta que vio una pancarta en la que alguien le pedía que fuera su novia.

“¿Quieres ser mi novia?”, se leía en la pancarta.

Ante la sorpresiva petición, la joven pidió al Spider-Man que se quitara la máscara.

La joven se dio cuenta que quien le pedía que fuera su novia era su amigo, así que lo rechazó.

“¿Por qué haces esto?”, preguntó la joven.

“Por qué yo quise ser tu Spider-Man. Para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica”, respondió el joven disfrazado de Spider-Man.

“No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, dijo la mujer .

“Pero somos nosotros contra ellos, mi amor”, añadió el Spider-Man.

Pese a su insistencia, la joven dijo que no y abandonó el lugar.

Como era de esperarse el momento se volvió viral en redes sociales. Mientras que para algunos todo se trató de algo romántico y de “un soldado más caído”, para otros fue poco óptimo, pues puede ser un modo de presión e incluso exhibición para la persona que dé un “no” por respuesta.

Cactus24///23-12-2021