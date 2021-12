Leonardo DiCaprio salvó a sus perros de un lago congelado

Anuncios Google

El actor ganador del Oscar Leonardo DiCaprio está recordando el momento en que estuvo dispuesto a arriesgar su salud para evitar que sus perros esquimales se ahogaran en un lago helado.

Durante un segmento de Around the Table de Entertainment Weekly para su nueva película No miren arriba (Don’t Look Up), el actor de 47 años se refirió al incidente de saltar al agua helada para rescatar a sus perros: Jack y Jill.

DiCaprio detalló el rescate de la mascota cuando sus compañeros de reparto animaron a la estrella del Titanic a contar la historia. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Tyler Perry, Jonah Hill y el director de la película Adam McKay también estuvieron presentes durante la discusión.

«Básicamente, ambos cayeron en un lago congelado», dijo DiCaprio durante el segmento. «No entendí lo que haces en un lago congelado».

La coprotagonista Lawrence, de 31 años, saltó a la conversación y compartió su versión de la historia del rescate.

«Uno de los perros se cayó y saltó al lago helado para salvar al perro», compartió.

El protagonista de “Titanic”, “The Beach”, y “The Wolf of Wall Street”, entre otros clásicos del cine contemporáneo, siguió contando cómo fueron los hechos. “El otro perro empezó a lamer al que se estaba ahogando, y de repente estábamos todos juntos en el lago congelado”, explicó.

Para darle más color a la historia, Lawrence sumó un nuevo detalle: “Y estoy segura de que todos se están preguntando esto, yo también estaba ahí… ni bien salió del lago (DiCaprio) se desnudó en el auto”, reveló para sorpresa de todos.

El resto del elenco bromeó sobre el comportamiento de los perros del actor. El director de la película, Adam McKay, los llamó “tornados” y Jonah Hill dijo: “Ellos prosperan en el caos”. McKay también le dijo a DiCaprio: “Jonah me manda fotos de tu sofá destrozado”.

Cactus24//21-12-2021