JLo defendió a Ben Affleck tras las polémicas declaraciones contra Jennifer Garner

Anuncios Google

Jennifer Lopez respaldó a su novio Ben Affleck. A pesar de las noticias que señalaban que se había ofendido por los comentarios de Affleck relacionados con su ex esposa, Jennifer Garner, durante una entrevista reciente con Howard Stern, la cantante negó estar molesta con el actor.

“Esta historia simplemente no es cierta”, dijo JLo a la revista People. “No es así como me siento”. Sobre Affleck, con quien reavivó su relación a principios de este año tras casi dos décadas separados, afirmó: “No podría tener más respeto por Ben como padre y persona”.

Blom

Affleck, de 49 años, aseguró días atrás en una entrevista con Howard Stern que se había volcado a la bebida para tolerar su relación con Garner. Es más, dijo que “probablemente seguiría bebiendo” si aún estuviera casado con Garner, de quien se separó en 2015.

El actor aseguró que la infelicidad que sentía en su matrimonio de más de una década incrementó su dependencia al alcohol. “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó. “Sentía que no podía irme por mis hijos, pero no estaba feliz, entonces bebía una botella de whisky hasta quedarme dormido en el sofá, pero resultó que esa no era la solución”, explicó.